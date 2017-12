Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolo-rei gigante invadiu a Baixa de Albufeira

Bolo de 250 metros para apoiar bombeiros locais.

07:41

Um bolo-rei com 250 metros invadiu ontem a Baixa de Albufeira, entre o largo Eng. Duarte Pacheco e a rua 5 de outubro, com o objetivo de angariar fundos para os bombeiros voluntários locais. A autarquia apoiou a iniciativa.



A ideia foi da Pastelaria e Padaria do Cerro, que usou "2500 ovos, 420 kg de farinha, 190 kg de frutos secos, 120 kg de fruta cristalizada, 70 kg de açúcar, 70 kg de margarina, 50 kg de chocolate, 50 kg de chila, 40 kg de recheio de maçã e ainda 15 litros de xarope e licores", revelou ao CM o chef Luís Guerra. "A confeção do bolo demorou 20 horas e envolveu 8 pessoas", referiu por sua vez Sónia Guerreiro, gerente da pastelaria.



"O bolo está ótimo e a ideia de apoiar assim os bombeiros é excelente", disse ao CM Luísa Maria, enquanto provava o bolo-rei de chocolate.

"Este ano foi-nos exigido um esforço extraordinário. Sabermos que a nossa comunidade tem gestos destes como forma de reconhecimento pelo nosso trabalho é caloroso e estamos imensamente agradecidos", frisou o comandante da corporação, António Coelho.