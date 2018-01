Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bomba de Carnaval põe alunos na rua

Escola evacuada assusta famílias. Duas estudantes de Braga feridas.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Mais de 300 alunos da Escola Básica 2/3 do Cávado, em Panoias, Braga, foram ontem obrigados a abandonar o edifício escolar devido a um gás suspeito, que causou ardor e comichão nos olhos e garganta de duas alunas do 9º ano. Após uma avaliação minuciosa ao ar, bombeiros e Proteção Civil concluíram que não existia qualquer substância tóxica. As autoridades admitem que se tenha tratado de uma bomba de Carnaval.



"Duas alunas apresentaram algumas queixas de tosse e comichão na garganta, não sabíamos o que estaria a provocar isso e acionámos medidas de autoproteção da escola, porque a segurança tem que estar em primeiro lugar", explicou ao Correio da Manhã a diretora, Maria José Correia. As alunas foram assistidas no hospital de Braga, onde passaram a noite.



Os alunos foram retirados das salas pouco depois das 12h00 e levados pelos professores para o campo de jogos, onde permaneceram mais de duas horas, até estarem reunidas condições para regressar às salas.



Dezenas de pais concentraram-se em frente à escola, alertados pelos filhos. "A minha filha ligou-me em pânico, a dizer que tinham ouvido uma explosão e que a escola estava a ser evacuada", contou ao Correio da Manhã Renata Soares, mãe de uma aluna do 5º ano. Os pais exigem agora que a direção da escola explique o que aconteceu.



"Queremos saber o que se passou porque duas crianças tiveram que ser hospitalizadas", atirou outra mãe.