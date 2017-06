Bombeira torna-se rosto do combate às chamas no feminino

Da tragédia e do horror das chamas que devoram o País de norte a sul, para além da destruição e da morte, surgem historias inspiradoras de superação humana, de esperança e de heroísmo.

Nas redes sociais os portugueses não se cansam de louvar o trabalho heroico dos milhares de bombeiros que combatem os fogos que lavram em Portugal, assim como se têm mostrado solidários com as vítimas da tragédia. No meio das homenagens, há uma foto de uma bombeira que se está a tornar viral.

"Não a conheço, nem sequer sei o nome dela, mas para mim é a mulher mais bonita do mundo. Vamos fazer com que ela corra o mundo", escreve uma utilizadora na do Facebook na legenda da fotografia de bombeira Raquel Santos.





Raquel , que é bombeira voluntária em Pampilhosa, tornou-se famosa do dia para a noite e o rosto do combate às chamas no feminino, lembrando que também há muitas mulheres bombeiras na luta contra as chamas.

Perante a fama repentina, Raquel (que dá nas vistas pelas fotos ousadas que patilha nas redes sociais) agradeceu o gesto, que entendeu como uma maneira de "enaltecer as mulheres bombeiras", mas viu-se obrigada a esclarecer que, apesar de estar a combater fogos, não esteve no incêndio devastador de Pedrógão Grande.

