Bombeiro de Terras de Bouro ilibado de homicídio

Leitura da nova sentença está agendada para dia 10.

Por L.R. | 08:34

Martinho Lopes, bombeiro de Terras de Bouro que foi condenado a sete anos de prisão por tentativa de homicídio de um vizinho, devido à partilha da água da rega, voltou a ser julgado.



A juíza do Tribunal de Braga admitiu, na última sessão, que o arguido terá antes praticado um crime de ofensa à integridade física qualificada na forma tentada.



A mesma magistrada já tinha desqualificado o crime imputado ao pai do bombeiro, julgado pela mesma agressão ao vizinho que acabou por morrer um anos depois dos factos, mas de causas naturais.



No entanto, a procuradora do Ministério Público defendeu que Martinho Lopes "atuou com o propósito de tirar a vida" a António José Dias.



