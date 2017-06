Bombeiro encontra criança de 8 anos com queimaduras

Já durante a noite, na chegada ao local, Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, lamentou aoa existência de bombeiros feridos, mas garantiu que "o dispositivo no terreno tem correspondido e será capaz de corresponder".Jaime Marta Soares apontou ainda os principais fatores que complicaram o combate às chamas em Pedrógão Grande. "Um dos grandes problemas prende-se com as más condições em que se encontram as florestas. Há um problema estrutural. E, depois, as altas temperaturas, os baixos níveis de humidade, forte vento e fracos acessos".