Bombeiro herói sepultado em Castanheira de Pera

Bombeiros heróis lutam contra o inferno das chamas

Gonçalo Conceição, de 40 anos, conhecido por ‘Assa’, o bombeiro de Castanheira de Pera que morreu no hospital em Coimbra após queimaduras sofridas sábado, ao tentar salvar um casal, será esta quarta-feira sepultado, pelas 18h00, em Castanheira de Pera. O corpo está desde terça-feira à noite a ser velado no quartel.Gonçalo seguia numa viatura de combate a fogos pela estrada da morte quando, no meio do fumo, um carro chocou frontalmente contra eles. Os cinco bombeiros tentaram salvar o casal de ocupantes, que acabou por morrer. Os socorristas sofreram queimaduras graves. Gonçalo, que deixa um filho menor, esteve internado mas morreu na segunda-feira.Segundo Fernando Lopes, autarca de Castanheira de Pera, no funeral poderão estar o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mas ainda não tem confirmação. Os quatro colegas de Gonçalo (Rui Rosinha, Fernando Tomé e o filho, com o mesmo nome, e Filipa Rodrigues) estão internados.