Bombeiro morre em serviço no IC33

Doente e camionista sofreram ferimentos ligeiros.

Por Joaquim Bernardo

Mário Violante, bombeiro de 61 anos da corporação de Santiago do Cacém, morreu ontem numa colisão da ambulância que conduzia com um camião no IC33, que liga Sines a Grândola. A vítima mortal seguia para o Instituto Português de Oncologia, em Lisboa, com um doente de 67 anos, que sofreu ferimentos ligeiros. No acidente, registado pelas 11h00, ficou também ferido, mas sem gravidade, o motorista do pesado.



Segundo fonte dos bombeiros, Mário Violante teria estado em serviço na noite anterior a combater um incêndio na zona de Odemira até às 03h00. Sonolência ou doença súbita poderão ser as causas que levaram o bombeiro a perder o controlo da viatura que colidiu violentamente na parte lateral do camião. O pesado acabou por tombar. A ambulância foi projetada para uma pequena ravina.



O acidente deixou em choque os bombeiros de Santiago do Cacém que receberam assistência de psicólogos do INEM. Mário Violante era considerado como "um exemplo, sempre disponível para ajudar o próximo e um motorista experiente".



Transportava diariamente doentes para unidades hospitalares, sendo por isso conhecido por toda a comunidade. Era um dos bombeiros mais antigos do corpo ativo. Entrou para a corporação em 1973.



Nas operações de socorro participaram 23 operacionais. A via esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, cerca de duas horas, para facilitar o trabalho das equipas de socorro.



A GNR investiga as causas do acidente.