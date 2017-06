Bombeiro preso por incendiar

Quando foi detido não confessou os crimes, mas antes já tinha admitido a autoria dos incêndios, perante pessoas que lhe são próximas.

Um bombeiro voluntário de 19 anos foi detido pela PJ de Coimbra e já está em prisão preventiva por ter ateado cinco focos de incêndio com um isqueiro, próximo da sua casa, por se sentir atraído pelo fogo e estar desejoso de participar nas respetivas operações de combate.Os incêndios ocorreram entre 4 de abril e 25 de maio, em zonas de mato, eucaliptal e pinhal, na Marmeleira (Souselas), tendo ardido 20 mil metros quadrados de área. Não atingiram "maiores proporções devido à pronta intervenção dos bombeiros", refere a PJ em comunicado.O jovem, que frequenta um curso profissional, indicava aos bombeiros os locais onde as chamas estavam ativas e ajudava no combate. Não tem antecedentes criminais, tendo ficado em prisão preventiva devido ao perigo de continuação da atividade criminosa.