Bombeiro tenta acudir família e morre com queimaduras

CM o 2.º comandante, José Fernandes, adiantando que a notícia da morte deixou "completamente arrasados" os bombeiros de Castanheira de Pera.



"O momento é de grande consternação e tristeza", mas também de "dor e luto", salientou.



Já Marcelo Rebelo de Sousa destacou o facto de Gonçalo Conceição, bombeiro há 17 anos, ter morrido "em cumprimento do dever e ao serviço de todos nós".







Morreu esta segunda-feira um bombeiro de Castanheira de Pera que estava hospitalizado com queimaduras graves, o que levou o comando da corporação a retirar da frente de fogo as equipas que continuavam a combater o incêndio.Gonçalo Conceição, 40 anos, casado e com um filho de 11 anos, proprietário de um restaurante, estava hospitalizado desde sábado e o seu estado era considerado muito grave.Foi um dos cinco bombeiros atingidos pelas chamas quando socorriam uma família que estava encarcerada num carro, após colidir com o autotanque.