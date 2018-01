Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro vê o pai morto em acidente

Homem, de 78 anos, circulava em contramão e chocou de frente.

Por Ana Palma e João Mira Godinho | 01:30

Jorge Santos, bombeiro nos Voluntários de Lagos, foi um dos elementos dos meios de socorro que acorreram esta sexta-feira a um acidente na periferia de Lagos. Mas quando chegou ao local, deparou-se com o cadáver do próprio pai.



O pequeno Fiat Cinquecento, conduzido por Inácio Santos, de 78 anos, ia em contramão na avenida da Fonte Coberta, a variante de acesso à A22, em Lagos, e foi embater de frente num Seat que circulava em sentido contrário.



Menos de uma hora depois, outra colisão, na variante 4 da EN125, em Almancil, no concelho de Loulé, provocou a morte de uma mulher. No espaço de dois dias, registaram-se quatro mortes em acidentes no Algarve, duas das quais envolvendo motociclos, na EN125.



O alerta para o acidente de Lagos foi dado às 15h31. O óbito foi declarado no local pelo INEM, tendo o corpo sido levado pelo filho da vítima, para o Gabinete Médico Legal de Portimão, para ser autopsiado. No outro carro, seguia um casal de turistas holandeses, com cerca de 60 anos, que ficaram feridos e foram transportados para o Hospital de Portimão. Uma terceira viatura embateu nos carros acidentados, mas os seus ocupantes ficaram ilesos.



Pouco tempo depois, às 16h10, uma violenta colisão frontal entre dois veículos fez um morto e quatro feridos. O carro onde seguia a vítima mortal, de matrícula alemã, capotou. As viaturas ficaram destruídas. Este acidente obrigou ao corte da via (EN125/4), que liga Esteval e Vilamoura, durante toda a tarde.