Bombeiros ajudam gato preso

Um gato que ficou preso dentro do chassis de uma carrinha, durante a madrugada deste sábado, na Quinta das Laranjeiras, na zona de Patã de Baixo, concelho de Albufeira, foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários locais.O alerta foi dado pelas 00h45, tendo a corporação procedido à desmontagem de uma proteção do escape da viatura para conseguir aceder ao local onde o animal se encontrava e resgatá-lo são e salvo.Segundo oapurou, a operação prolongou-se por cerca de duas horas, tendo os Bombeiros de Albufeira elevado o veículo com o apoio de dois ‘macacos’.