Bombeiros apoiados por residentes ingleses

Grupo recolheu verbas e comprou equipamentos avaliados em mais de 10 mil euros.

Por Rui Pando Gomes | 06:00

Pelo segundo ano consecutivo, um grupo de residentes ingleses do Balaia Bowling Club fez uma doação solidária de diversos equipamentos aos Bombeiros Voluntários de Albufeira, que ascende aos 10 mil euros.



A entrega dos bens aos operacionais da corporação aconteceu ontem. Entre os equipamentos oferecidos pelo grupo, ao que o CM apurou, estão 100 unidades de fardamento, peças faciais para acoplar aos aparelhos respiratórios que cada bombeiro usa em atmosferas sem oxigénio, alarmes pessoais de segurança e 20 equipamentos de rádio comunicação.



O comandante dos Bombeiros de Albufeira, António Zua Coelho, enaltece o ato solidário do grupo de cidadãos estrangeiros e sublinhou ao CM a "extrema importância" desta expressiva ajuda a nível operacional para a corporação.



No seu entender, esta doação "espelha o reconhecimento da importância do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, a preocupação em dar melhores condições às mulheres e homens que servem a causa e motivam para continuar a servir com mais segurança e melhor".



O grupo do Balaia Bowling Club, ao que o CM apurou, é constituído essencialmente por membros da comunidade britânica residente em Albufeira e em alguns concelhos limítrofes e é representado por Richard King.



As verbas angariadas para a compra dos equipamentos agora entregues aos ‘soldados da paz’ foram recolhidos durante várias iniciativas solidárias que decorreram ao longo do ano, após ter sido apresentada uma relação das maiores necessidades dos operacionais dos Bombeiros de Albufeira.