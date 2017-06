Bombeiros atropelados no quartel

O que achou desta notícia?







Dois bombeiros da corporação de Évora foram ontem atropelados por uma ambulância no interior do quartel. Segundo o comandante dos Voluntários da cidade alentejana, o bombeiro que conduzia o carro de socorro não se apercebeu da presença dos dois colegas. "Estava a fazer uma manobra de marcha- – atrás e não percebeu que os colegas estavam na traseira da ambulância a reparar umas lâmpadas, mas foi uma situação ligeira que aconteceu ao arrancar", explicou ao CM Rogério Santos.Os dois bombeiros colhidos, de 48 e 65 anos, foram assistidos no interior do quartel pelos colegas. Segundo a Proteção Civil, a ocorrência teve lugar às 10h30 e levou à intervenção de quatro outros elementos da corporação para o socorro. Os feridos foram depois encaminhados para o Hospital do Espírito Santo, mas apenas por precaução. Tiveram alta pouco tempo depois após a realização de exames de diagnóstico.