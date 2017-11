Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros com camião todo-o-terreno do Dakar

Câmara investe 180 mil euros em veículo-tanque com capacidade para nove mil litros de água.

Por José Carlos Eusébio | 09:17

Os Bombeiros de Monchique receberam um veículo-tanque tático florestal de fabrico russo, da marca Kamaz, que já deu provas de sucesso no Rali Dakar e é usado por militares do exército da Rússia. É o primeiro camião do género a ser adaptado para uma corporação de bombeiros em Portugal e foi oferecido pela autarquia local, num investimento total de 180 mil euros.



Rui Lopes, comandante dos bombeiros, explica que o veículo todo-o-terreno "tem capacidade para 9 mil litros de água". Entre outras características, o autotanque está dotado de "um sistema de pressurização da cabine", que mantém o ar respirável em situações críticas, bem como de um equipamento que "cria uma cortina de água para proteção da cabine e dos pneumáticos", caso seja atingido pelas chamas.



Rui Lopes frisa que o novo veículo - que ainda pode ser usado no abastecimento de água à população - "vem no seguimento da política de apoio que o município tem tido para com os bombeiros", adiantando que, em termos de equipamentos, a corporação "está bem servida".



Rui André, presidente da câmara, defende que "a melhor forma de dignificar e respeitar o trabalho dos bombeiros é dar- -lhes as melhores condições possíveis para que possam desempenhar a sua missão". E explica que, nos últimos oito anos, a autarquia já ofereceu aos bombeiros "sete veículos novos e um adaptado", o que permitiu a renovação da frota.



Rui André propõe-se agora à criação de uma equipa especializada de intervenção em montanha, até porque o número de praticantes de desportos de aventura tem crescido em Monchique.