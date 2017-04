Bombeiros combatem incêndio no Aterro Sanitário do Seixal

O que achou desta notícia?







Um incêndio que deflagrou hoje no Aterro Sanitário do Seixal está a ser combatido pelos bombeiros, não existindo registo de feridos, disse à Lusa fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal."O incêndio deflagrou no Ecoparque do Aterro Sanitário do Seixal cerca das 15:49 e neste momento continua a decorrer e está a ser combatido pelos bombeiros. Não temos registo da existência de feridos", disse à Lusa fonte do CDOS.Segundo a mesma fonte, as chamas estão ser combatidas pelos bombeiros com nove veículos e 19 operacionais.