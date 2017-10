Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros combatem solidão dos mais velhos

Projeto PAZ - Proteger, Apoiar, Zelar disponibiliza diversas atividades a cidadãs seniores.

Por Manuel Jorge Bento | 06:00

São mulheres, entre os 59 e os 91 anos, e participaram em várias ações de combate à solidão e isolamento promovidas pelos Bombeiros de Leça do Balio, Matosinhos, desde o final de agosto, no âmbito do projeto social PAZ - Proteger, Apoiar, Zelar. "Já tivemos estimulação cognitiva, através da gerontologia, terapia assistida por animais, a parte da saúde com a enfermeira, vamos ter a ginástica adaptada e meditação dinâmica", indicou a psicóloga Cláudia Costa, que dinamiza a iniciativa.



O projeto PAZ nasceu da perceção dos bombeiros, no transporte diário das pessoas para consultas ou emergências hospitalares, de que "precisavam muito de companhia e de quem as ouvisse", disse o comandante da corporação. Carlos Abalada espera que o "projeto pioneiro" se prolongue pelo máximo de tempo possível, já que a população "está cada vez mais envelhecida". Indica que a corporação está disponível "a receber estas pessoas durante o tempo que elas quiserem".



As nove mulheres que integram o projeto PAZ foram selecionadas "segundo critérios sociais e de acareação", referiu a psicóloga Cláudia Costa, que sublinha a importância das atividades. "Dá-lhes algum ânimo e prazer em sair de casa e sentirem-se bem", explicou.



Maria Pereira, 63 anos, considera importante "conviver" e assume que está "a adorar" a iniciativa dos Bombeiros de Leça do Balio. "Nesta idade, precisamos de exercitar a memória, de não estarmos parados, e isto é bom. Tenho muitos amigos e sinto-me feliz com as capacidades que ainda tenho", disse Celeste Braga, de 91 anos, que está há quatro num lar.