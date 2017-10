Imagens do salvamento do animal estão a emocionar os internautas.

09.10.17

Os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, resgataram, esta segunda-feira, um cão que tinha caído no interior de um poço.



O animal foi resgatado sem ferimentos.



As imagens que os bombeiros partilharam na página do Facebook estão a emocionar os internautas.



O cão, que aparentemente não tinha dono, foi entregue à GNR, para aguardar em segurança o seu destino.