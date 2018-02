Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Ponte de Sor "revoltados" com cobrança de portagens na A23

Corporação alentejana partilhou caso na sua página na rede social Facebook.

20:54

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor (Portalegre) manifestou-se esta segunda-feira "revoltada" com a cobrança coerciva de portagens a ambulâncias e carros de combate a incêndios daquela corporação na Autoestrada 23 (A23).



A corporação alentejana partilhou na sua página na rede social Facebook que, em 2013, uma das suas ambulâncias de socorro, "isenta de portagens pela legislação", utilizou a A23 por "cinco vezes", tendo sido confrontados, em dezembro de 2017, com a cobrança coerciva, emitida pela Autoridade Tributária, de 1.289 euros, por uma dívida inicial de 31,95 euros.



A Associação dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor relata ainda que questionou sobre esta matéria a empresa Globalvia, concessionária da A23, tendo sido "brindados" com uma lista de portagens desde 2011, que inclui ambulâncias e veículos de combate a incêndios, entre outros, no valor total de 2.802,94 euros, antes de entrar em cobrança coerciva.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a Globalvia confirma que "existem notificações emitidas" à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte Sor para pagamento de portagens.



"As notificações dizem respeito a viaturas que circularam sem dispositivo de isenção", lê-se no documento.



A Globalvia acrescenta ainda que "parte dessas notificações já foram pagas" pela instituição e uma outra parte encontra-se em "processo de regularização".



Em declarações à Lusa, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor, Manuel Marçal, mostra-se "revoltado" com a situação, recordando que a obrigatoriedade do identificador eletrónico na A23, como único meio de prova de isenção, entrou em vigor após a publicação do Decreto-Lei nº 214-A, datado de 30 de setembro de 2015.



"A nossa grande questão é a seguinte: se nos conseguirem demonstrar [Globalvia] que antes de 2015 há uma legislação que, na A23, há a obrigatoriedade de utilizar dispositivo eletrónico associado à matrícula, o problema aí é nosso", disse.



Caso contrário, acrescenta o responsável, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Sor equaciona avançar com este caso para os tribunais.