Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros de Portimão já têm carro novo para incêndios

Viatura substitui a que ardeu durante fogo florestal.

Por Ana Palma | 08:20

A viatura era a mais recente dos Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) e ficou completamente destruída quando combatia um incêndio florestal em Marmelete, no concelho de Monchique, em junho passado. Foi agora substituída por outra, em tempo recorde, e já entrou ao serviço.



A nova viatura custou 160 mil euros, sendo parte da verba financiada pela Câmara de Monchique (30 mil euros) e pela de Portimão (30 750 euros).



A Autoridade Nacional de Proteção Civil comparticipou com 92 mil euros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão pagou o restante.



"A viatura foi substituída em tempo recorde e assim ficamos com três carros de combate a fogos florestais", revelou ontem ao CM Richard Marques.



Os BVP têm, durante o verão, três equipas de intervenção, uma das quais posicionada na Senhora do Verde, onde se encontra a nova viatura.



Pormenores

Tripulantes ilesos

Os cinco tripulantes do Veículo Florestal de Combate a Incêndios (VFCI) dos Bombeiros Voluntários de Portimão, que ardeu em junho, em Marmelete, Monchique, escaparam todos ilesos. Já a viatura ficou totalmente destruída.



Veículo estava novo

O veículo de combate a incêndios florestais tinha sido adquirido no ano passado e estava praticamente novo. A sua perda no fogo de Monchique deixou a corporação portimonense reduzida a apenas duas viaturas de combate a fogos florestais.