Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros defendem "casa a casa" em Viana do Castelo

"Vento forte que se faz sentir está a dificultar o trabalho dos operacionais no terreno", diz socialista José Maria.

23:48

O presidente da Câmara de Viana do Castelo disse este domingo à Lusa que os bombeiros estão a defender "casa a casa" o aglomerado habitacional de Castelo Neiva onde as chamas deflagraram cerca das 19h27.



Segundo o socialista José Maria, "o vento forte que se faz sentir está a dificultar o trabalho dos operacionais no terreno".



O autarca adiantou que o fogo lavra "numa zona de floresta com muitas casas nas proximidades, num loteamento próximo do campo de futeboldo Beira Mar".



Segundo os bombeiros municipais de Viana do Castelo, combatem as chamas naquela freguesia da margem esquerda do rio Lima 35 operacionais apoiados por dez viaturas.