Bombeiros denunciam falso peditório na net

Associação humanitária de São Bartolomeu de Messines alerta que o seu nome está a ser usado abusivamente num email.

Por José Carlos Eusébio | 08:17

O alerta é feito através da página da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines no Facebook. O nome desta associação do concelho de Silves está a ser usado num esquema de fraude na internet. Os burlões pedem dinheiro com a justificação de que o mesmo se destina a ajudar os bombeiros, mas tudo não passa de uma burla.



"Está a circular um email com o nosso endereço, bvsbm@sapo.pt, com um anexo que não deve ser aberto e outro a pedir ajuda monetária com um NIB de conta para fazer um donativo", explicam os bombeiros, adiantando que o pedido de ajuda "é falso" e "fraudulento", dado que a associação de bombeiros não está a fazer qualquer peditório.



Os bombeiros garantem que "já foi dado conhecimento às autoridades competentes" e pedem que o aviso de fraude seja partilhado no Facebook - o que já foi feito por cerca de três centenas de utilizadores da rede social.



A publicação de alerta dos bombeiros já conta com alguns comentários na mesma rede social, havendo pessoas que garantem ter recebido o referido email mais do que uma vez. Mas houve quem desconfiasse da sua autenticidade e nem sequer o tenha aberto.



O CM tentou ontem obter mais esclarecimentos junto da direção da associação de bombeiros, mas sem sucesso.



Esta tentativa de fraude através da internet encontra-se agora a ser investigada pelas autoridades.