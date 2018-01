Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros do Barreiro transportam emigrante belga com cancro terminal para Portugal

Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste cederam uma Ambulância de Transporte de Doentes para se deslocar a Bruxelas.

Por Lusa | 23:28

Os bombeiros voluntários Sul e Sueste, do Barreiro, anunciaram esta sexta-feira que enviaram uma ambulância para transportar de regresso a Portugal um emigrante português que está na Bélgica e que tem um cancro terminal.



"Daniel, um emigrante na Bélgica que descobriu ter um cancro terminal, pediu auxílio para regressar a Portugal e, em poucos dias, com a ajuda de algumas pessoas na Bélgica, conseguiu realizar esse sonho e irá regressar com o apoio dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste", refere a corporação em comunicado enviado à agência Lusa.



Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste cederam uma Ambulância de Transporte de Doentes para se deslocar a Bruxelas, a fim de transportar o emigrante de regresso a Portugal.



"Nesta ambulância seguem três bombeiros desta corporação e uma enfermeira, os quais se disponibilizaram para o efeito", acrescentam os bombeiros.



Os quatro elementos saíram do quartel dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste pelas 21h30 desta sexta-feira e é esperado que regressem na noite de domingo.