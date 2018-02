Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros e autarquia dão apoio a sem-abrigo

Sapadores e elementos da ação social da câmara e da Cruz Vermelha ajudam carenciados.

Por Tiago Griff | 06.02.18

Uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Faro e elementos da ação social da Câmara de Faro e da Cruz Vermelha começaram esta segunda-feira a percorrer o concelho para ajudar pessoas sem-abrigo. Estão a distribuir mantas, comida quente - fornecida pela organização de apoio social Refood - e ainda a possibilidade de pernoitar num local abrigado.



"Vamos passar pelas zonas onde estão identificados os cerca de trinta sem-abrigo que existem no concelho, vemos se estão nos mesmos locais e se precisam de algo", disse ao CM Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, que promove a iniciativa que ocorre pelo segundo ano consecutivo.



Além dos elementos da autarquia, da área da ação social, estas zonas vão ser ainda patrulhadas, durante a noite, com o apoio dos Bombeiros Sapadores de Faro e elementos da Cruz Vermelha, bem como de uma representante da organização de apoio social Refood, que serve a comida quente aos mais necessitados. "Encontramos situações de degradação social, de pessoas que optam por andar na rua ou outras que o destino assim o levou. São situações que nos preocupam imenso e tentamos dar-lhes mais conforto", esclareceu ainda José Valente, comandante dos Sapadores, que esta segunda-feira acompanhou a equipa pelas ruas da cidade.



As temperaturas baixas de inverno tornam esta ação ainda mais importante e também é proposto aos sem-abrigo um local abrigado para pernoitarem, apesar de a oferta não ser aceite na maioria das vezes. "Há algum orgulho. Respeitamos isso, mas tentamos sempre ajudar", diz ainda José Valente.