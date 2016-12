Bombeiros e GNR procuram idoso em Castelo de Paiva

"As buscas estão a decorrer num raio de cerca de cinco quilómetros em redor da casa onde o idoso vivia com uma filha. Da parte da tarde, vamos alargar as buscas às margens dos rios Douro e Arda, com a ajuda de um bote", disse Rui Costa.



Na operação estão envolvidos Bombeiros de Castelo de Paiva e militares da GNR, além de familiares do homem desaparecido."As buscas estão a decorrer num raio de cerca de cinco quilómetros em redor da casa onde o idoso vivia com uma filha. Da parte da tarde, vamos alargar as buscas às margens dos rios Douro e Arda, com a ajuda de um bote", disse Rui Costa.

O que achou desta notícia?







57.1% Muito insatisfeito

57.1%



14.3%

14.3% 28.6% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







57.1% Muito insatisfeito

57.1%



14.3%

14.3% 28.6% Muito satisfeito Outras 7 pessoas também já deram o seu contributo pub

Cerca de duas dezenas de bombeiros e militares da GNR estão a procurar desde a passada segunda-feira um homem de 89 anos que foi dado como desaparecido em Pedorido, Castelo de Paiva.O alerta para o desaparecimento foi dado por familiares na segunda-feira à noite, tendo as buscas começado de imediato, com equipas apeadas dos Bombeiros e uma equipa cinotécnica."Até agora não há indícios do homem desaparecido", disse à Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros de Castelo de Paiva, Rui Costa.