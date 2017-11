Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros e Polícia Florestal combatem incêndios que ameaçaram casas na Madeira

No local estiveram 20 operacionais apoiados por seis viaturas.

Por Lusa | 02:01

Elementos dos bombeiros da Ribeira Brava e Voluntários Madeirenses estão esta madrugada envolvidos no combate a incêndios que deflagraram no concelho da Ribeira Brava e ameaçaram habitações, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil da Madeira.



"Tivemos dois focos de incêndio florestal na zona da Apresentação. Um deles está extinto e um outro continua ativo, estando os meios em operação", afirmou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira.



Segundo José Dias, "algumas habitações estiveram em risco, mas a situação estava controlada e não foram provocados danos materiais ou humanos".



O responsável adiantou que o combate a estes focos de incêndio registados na zona oeste da ilha da Madeira envolve 20 homens, apoiados por seis viaturas das corporações da localidade, Ribeira Brava, Voluntários Madeirenses e da Polícia Florestal que "estão ainda em operação".