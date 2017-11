Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros fazem anos e ganham monumento

Foi inaugurada no sábado uma estátua em bronze de homenagem aos ‘soldados da paz’.

Por José Carlos Eusébio | 03:11

Os Bombeiros Voluntários de Portimão completaram ontem 91 anos de vida. A data foi assinalada com a inauguração de um monumento em homenagem à corporação, mandado construir pela câmara local. Foi ainda feito o anúncio da obra de ampliação do quartel, que representa um investimento de meio milhão de euros, valor suportado a 85% por fundos comunitários.



O monumento em bronze dedicado aos bombeiros é da autoria dos artistas Paula Hespanha e Manuel Pedro Chaves Ferreira e ficou instalado numa rotunda em frente ao mercado municipal, no entroncamento das avenidas Francisco Sá Carneiro e S. João de Deus.



No que se refere ao quartel, que foi construído há cerca de 30 anos, o projeto de remodelação contempla a ampliação do parque de viaturas - que já é insuficiente para acolher os veículos de combate a fogos florestais - e a construção de novas camaratas e balneários para homens e mulheres. Apesar desta intervenção de fundo, a fachada do quartel será mantida inalterada. As obras vão arrancar no próximo ano e têm um prazo de execução previsto de nove meses.



O aniversário da corporação ficou ainda marcado por uma romagem aos cemitérios do concelho para homenagear os bombeiros falecidos e pela realização de uma missa solene na igreja matriz.



Os bombeiros de Portimão registam, em média, cerca de 13 mil solicitações por ano, designadamente no âmbito de emergência pré-hospitalar, acidentes rodoviários e incêndios. A corporação é composta por 120 elementos, 30% dos quais são mulheres.