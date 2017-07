Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros fazem parto dentro de casa

Yasmine nasceu com 2,5 quilos e abriu logo os olhos.

01:30

Uma bebé nasceu este sábado dentro de casa, em São Bartolomeu de Messines, com a ajuda de dois bombeiros. Yasmine nasceu com 2,5 quilos e está bem de saúde.



O pedido de socorro para o parto iminente, ao que o CM apurou, chegou ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes às 9h48 e foi ativada uma equipa dos Bombeiros de Messines e uma equipa médica do INEM.



"Quando chegámos a senhora estava deitada já em trabalho de parto e tivemos de aplicar os nossos conhecimentos", recordou ao CM Vítor Jesus, que ajudou a fazer o parto com a ajuda da colega Mafalda Branco. "A bebé abriu os olhos para nós e ainda apertou o dedo quando pegámos nela", referiu a bombeira, que diz que ter sido um momento que a vai "acompanhar e marcar para sempre".



A mãe e a filha bebé foram depois transportadas para o hospital de Portimão.



PORMENORES

Apoio do INEM

Um médico e uma enfermeira da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Albufeira do INEM também foram ativados. No entanto, como o parto foi muito rápido, quando chegaram já a bebé tinha nascido, dando depois apoio aos bombeiros.



Estreia para bombeiros

O parto foi uma estreia para os dois bombeiros da corporação de Messines. "Sou bombeiro há 16 anos e foi a primeira vez que participei num parto", referiu satisfeito Vítor Jesus. Também para Mafalda Branco, bombeira há 8 anos, foi uma estreia.