Bombeiros feridos em colisão

Doente que seguia na ambulância sofreu igualmente ferimentos.

14:31

Dois bombeiros, de 24 e 25 anos, ficaram feridos após uma colisão da ambulância da corporação de Avintes (Vila Nova de Gaia), que seguia em serviço, com um carro, na noite de quinta-feira, na rua Roberto Frias, na cidade do Porto.



No mesmo acidente, um doente com cerca de 70 anos, que também seguia na ambulância, sofreu igualmente ferimentos.



A via esteve cortada ao trânsito durante cerca de três horas. Os Bombeiros Sapadores de Pedrouços e do Porto estiveram no local.



As vítimas foram levadas para o Hospital de S. João, no Porto. A PSP investiga as causas do sinistro.