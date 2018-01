Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros foram buscar doente terminal à Bélgica

Ambulância chegou no sábado à noite a Gent para transportar emigrante português.

Por Bernardo Esteves | 02:34

Os Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, no Barreiro, enviaram uma ambulância à Bélgica para transportar para Portugal um emigrante português que tem um cancro em fase terminal.



A ambulância, com três bombeiros e uma enfermeira, terá chegado no sábado à noite a Gent, onde Daniel Raimundo, de 43 anos, se encontra hospitalizado. "Vão pernoitar num hotel disponibilizado por uma associação de emigrantes. Partem para Portugal este domingo [hoje] e devem chegar segunda-feira de manhã [amanhã]", disse ao CM Acácio Coelho, comandante dos bombeiros.



Daniel pediu ajuda nas redes sociais para voltar a Portugal, uma vez que nenhuma companhia aérea aceitava transportá-lo e o transporte médico tinha um custo incomportável. A solução encontrada revelou-se a mais acessível. "Disponibilizámos a ambulância e o pessoal, e o Daniel e a família conseguiram angariar o dinheiro necessário para combustível e portagens", explica o comandante dos bombeiros.



Daniel foi taxista no Barreiro e cresceu com um primo e amigos que hoje são bombeiros e que fizeram força para que a corporação o ajudasse. Emigrou para Gent em julho do ano passado, para ajudar a irmã. Em dezembro, começou a sentir-se fraco e a perder peso. Realizou exames e a 8 de janeiro soube que tinha cancro fulminante que atingira já vários órgãos. Foi-lhe dito que tem poucos meses de vida e já não se justifica fazer quimioterapia. Desde então está internado no Hospital AZ Sint-Lucas, em Gent.



Daniel Raimundo tem uma filha de 12 anos e deverá conseguir cumprir o desejo de terminar os seus dias em Portugal.