Bombeiros instalados em antiga escola

Atual quartel vai sofrer obras de ampliação e remodelação durante um ano.

Por Ana Palma | 08:41

A parte operacional dos Bombeiros Voluntários de Aljezur (BVA) já mudou de instalações para a antiga escola C+S da localidade enquanto decorrem as obras de ampliação e remodelação do quartel. Nesse âmbito, os BVA têm vindo a intervir nas instalações da escola e em diversos módulos, de forma a adaptá-los às suas necessidades.



As obras no quartel contemplam o alargamento das instalações, bem como a remoção das telhas com amianto (substância potencialmente cancerígena) que ainda cobrem alguns espaços do quartel, nomeadamente o parque de viaturas.



Após as intervenções, que terão a duração de um ano, o quartel ficará com uma área total de 2580 m2 (mais 200 m2).

A obra de remodelação e ampliação do quartel de bombeiros representa um investimento total de 498 mil euros.



PORMENORES

Gabinetes e camaratas

A ampliação do quartel prevê a criação de um gabinete de comando e outro de apoio à gestão de emergências, camaratas e vestiários masculinos e femininos, assim como uma camarata para o piquete de saúde/INEM.



Comparticipação

A intervenção é comparticipada a 85% por fundos comunitários. Os BVA contam com 80 bombeiros, dos quais 25 assalariados.