Bombeiros põem carros na rua

A PSP esteve ontem à tarde no quartel dos bombeiros do Beato , em Lisboa, para multar as viaturas de serviço desta corporação. Em causa, uma denúncia feita à polícia, por alguém que se queixa dos veículos da corporação sistematicamente estacionados na via pública, há já vários anos. O quartel é antigo e não tem parqueamento para as viaturas que ficam na rua.Os agentes ainda iniciaram diligências e preparavam a primeira multa por estacionamento abusivo, mas voltaram atrás com a decisão, após conversarem com os bombeiros.Ao, o comandante Mário Ribeiro, lamentou o sucedido: "Quem fez a queixa não tem a noção do sentido de socorro. Não podemos mobilizar as viaturas para outro lugar mais longe e não temos espaço, têm de estar na rua, junto ao quartel."