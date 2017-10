Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros posicionados para atacar fogos

Reforço da GNR, Forças Armadas e aviso para meios aéreos espanhóis.

Por António Sérgio Azenha e Sara G. Carrilho | 09:50

Os bombeiros estão em prontidão elevada e brigadas de intervenção vão ser hoje posicionadas nas bases de apoio logístico de Castelo Branco, Loulé e Viseu devido ao alerta para o aumento das temperaturas e do risco de incêndio florestal que se vai manter até quarta-feira.



Segundo apurou o CM, a ANPC pediu aos comandos distritais para mobilizarem pelo menos um grupo de reforço de bombeiros. Também o GIPS da GNR e a Força Especial de Bombeiros, fundamentais para o ataque inicial aos fogos nascentes, vão aumentar a prontidão.



As Forças Armadas foram chamadas para patrulhar locais de maior risco e admitia-se pedir ajuda à PSP. A ANPC também colocou em pré-aviso o mecanismo europeu de Proteção Civil e os protocolos com Espanha e Marrocos para meios aéreos.



As autarquias estão avisadas para prepararem a mobilização ou posicionarem as suas máquinas de rasto e foi-lhes pedido que avisem as populações e reprimam ações de risco. Hoje, o sotavento e as serras algarvias, Marvão e Torre de Moncorvo estão em risco muito elevado de incêndios florestais.