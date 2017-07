Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros profissionais apontam falhas no ataque inicial aos incêndios

Presidente da ANBP disse ainda que a situação atual é "muito pior" do que em 2003 e 2005.

Por Lusa | 18:59

O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais (ANBP) disseesta quarta-feira que os incêndios estão a ter este ano uma grande dimensão devido aos problemas no ataque inicial, considerando que deve ser feito por profissionais.



Em declarações à agência Lusa, o presidente da ANBP, Fernando Curto, adiantou que há deficiências no ataque inicial de combate aos fogos porque esta primeira intervenção não é feita por bombeiros profissionais.



Fernando Curto justificou a grande dimensão dos incêndios que têm deflagrado este ano com as falhas na primeira intervenção.



"A maior parte dos incêndios são extintos quando são detetados a tempo e com uma intervenção musculada no início", sublinhou.



O presidente da ANBP disse ainda que a situação atual é "muito pior" do que em 2003 e 2005, tendo em conta que os problemas estavam já identificados e continuam por resolver.



Entre os problemas, Fernando Curto aponta a organização, combate e profissionalização da proteção civil.



Os anos 2003 e 2005 foram os que registam piores incêndios florestais desde que há registos, tendo os fogos consumido uma área de cerca de 425 mil e 339 mil hectares, respetivamente.



Os incêndios florestais já consumiram este ano 75.264 hectares, a maior área ardida no mesmo período da última década.