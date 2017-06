Bombeiros reativam secção de Alcantarilha

O que achou desta notícia?







Os Bombeiros Voluntários de Silves vão reativar a secção de Alcantarilha, que tinha sido encerrada no ano passado por falta de pessoal.A reabertura, ao que o CM apurou, vai acontecer amanhã com a entrada ao serviço de uma equipa permanente no local. Segundo garantiu ao CM o 2º comandante José Gonçalves, vão estar operacionais uma viatura de combate a incêndios, um carro de desencarceramento, duas ambulâncias e uma viatura de transporte de doentes não urgentes.João Arrancada, da direção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Silves, considera que este posto está num ponto "estratégico" e vai permitir "um socorro mais rápido às populações de Alcantarilha, Pera e Armação de Pera", assim como a ocorrências na A22 e EN125.