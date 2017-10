Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros resgatam cadela ferida em Barcelos

Animal estava preso numa conduta de rega, em Aborim, há vários dias.

Por Fátima Vilaça | 08:24

Os bombeiros de Barcelos resgataram ontem, ao início da tarde, uma cadela atropelada que estava presa numa conduta de rega, em Aborim, há vários dias.



O veterinário municipal de Barcelos prestou os primeiros socorros ao animal, que estava visivelmente debilitado e com as patas traseiras fraturadas.



A cadela ter-se-á perdido no domingo quando estava na caça com o dono, na freguesia de Aguiar, também no concelho de Barcelos. Terá sido atropelada e refugiou-se na conduta com mais de oito metros.



Os uivos alertaram um morador, que avisou as autoridades. A cadela já foi entregue ao dono.