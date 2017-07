Bombeiros resgatam dois cães de ETAR

Um dos animais estava dentro da bacia e o outro em risco de também cair lá dentro.

10.07.17

Dois cães resgatados pelos bombeiros de Portimão

Dois cães em perigo de se afogar na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Portimão foram resgatados, no sábado à tarde, pelos bombeiros voluntários locais."Um dos cães estava dentro da bacia da ETAR e o outro, na borda, corria o risco de também cair lá dentro", contou ontem, ao, o oficial de permanência às operações dos bombeiros, David Franco.O alerta foi dado por um popular, que viu os animais em dificuldades, pelas 14h00. "Deslocámos para o local cinco operacionais, apoiados por uma viatura, que conseguiram retirar o animal da ETAR. O outro também foi colocado em segurança", explica David Franco.No entanto, depois de salvos, os dois cães de médio porte - um seria da raça labrador e o outro perdigueiro - desapareceram rapidamente da vista dos bombeiros. "Assim que se viram fora de perigo, fugiram do local", referiu ainda David Franco.Os bombeiros que, entretanto, já tinham alertado o veterinário municipal, apenas conseguiram verificar que ambos os animais aparentavam estar bem, sem ferimentos.Em Janeiro, os bombeiros de Portimão tinham resgatado, nas proximidades da ETAR, outro cão, que se encontrava preso no lodo da ribeira de Boina.Dois cães de raça dálmata e um cão de pequeno porte, este já debilitado, foram resgatados este ano pelos Bombeiros de Albufeira em arribas do concelho. No ano passado, a corporação resgatou 45 animais: na lista há cães, gatos, gaivotas, cabras e até cobras.Em fevereiro passado, dois cães foram resgatados pelos Bombeiros Voluntários de Aljezur. Um dos animais tinha caído num canal de rega e o outro encontrava-se retido numa falésia junto à praia da Arrifana, em perigo de cair.