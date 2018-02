Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros resgataram com vida homem de um poço em Aveiro

Vítima de 62 anos ficou em estado grave e foi transportada para o hospital.

16:16

Um homem de 62 anos foi hoje resgatado com vida de um poço em S. Bernardo, Aveiro, tendo sido transportado em estado considerado muito grave para o Hospital, disse fonte dos Bombeiros.



O alerta foi dado cerca das 12h30.



Quando os meios de socorro chegaram ao local encontraram o homem, que se encontrava no interior do poço há cerca de meia hora, ainda com sinais de vida.



"Ele entrou em hipotermia e depois entrou em paragem cardiorrespiratória", disse o comandante dos Bombeiros Velhos de Aveiro, Carlos Pires, adiantando que a vítima seguiu para o hospital em manobras de reanimação.



Segundo o mesmo responsável, o poço está situado junto à estrada, próximo do local onde a vítima reside, estando ainda por apurar as causas que originaram o incidente.



No local estiveram 12 operacionais, apoiados por seis veículos dos Bombeiros Novos e Velhos, Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro e a PSP.