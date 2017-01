Bombeiros retiraram cadáver de levada na Madeira

As autoridades policiais e de saúde tomaram conta da ocorrência.

Os bombeiros da Ribeira Brava, na zona oeste da ilha, retiraram esta sexta-feira o cadáver de um homem de 62 anos da levada [canal de irrigação] dos Zimbreiros, na freguesia da Tabua, disse fonte da corporação.Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado por um particular que passou no local. As levadas são percursos pedonais muito utilizados por turistas e madeirenses.O corpo é de "um homem nascido em 1955 e tudo indica, de acordo com as informações disponíveis, que era residente no sítio da Lombada", concelho da Ponta do Sol.