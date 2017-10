Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam cão e gato

Cão caiu de altura de seis metros e gato estava em pinheiro.

Por Ana Palma | 08:45

Os Bombeiros Voluntários de Portimão (BVP) salvaram, ao início da madrugada de ontem, um cão que caiu de uma altura de seis metros, no Edifício Três Castelos, na Praia da Rocha.



"O animal estava a passear com duas raparigas quando saltou um muro e caiu no acesso às garagens do prédio", revelou ao CM o comandante Richard Marques, dos BVP, segundo o qual "o cão, que estava ferido numa pata e muito agitado, foi resgatado pelo Grupo de Salvamentos Especiais" da corporação.



Pelas 09h30 de ontem, foi a vez de os Bombeiros Voluntários de Albufeira salvarem um gato que se encontrava em cima de um pinheiro, de onde não conseguia descer, na zona das Açoteias.



O animal foi resgatado com recurso a uma escada, sem sofrer ferimentos.