Bombeiros salvam cão em conduta de rega

Animal, de médio porte, não conseguia sair do interior da conduta pelos próprios meios.

Por Ana Palma | 00:35

Um cão que caiu numa conduta de rega situada na zona da Várzea de Benaciate, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, foi resgatado ontem de manhã pelos Bombeiros Voluntários messinenses (BVSBM).



Segundo o CM apurou junto do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta foi dado pelas 09h15, tendo os bombeiros deslocado de imediato para o local cinco operacionais, apoiados por uma viatura de salvamento e desencarceramento.



"O animal, de raça indeterminada e de médio porte, estava em risco e foi retirado com sucesso do fundo da conduta de rega", contou ao CM o comandante dos BVSBM, Joaquim Gonçalves.



O animal, esclareceu o mesmo responsável, estava bastante assustado, mas ileso. As circunstâncias em que o animal caiu à conduta de rega, numa zona onde há pomares, não foram apuradas.



Na passada quinta-feira, um cavalo que ficou preso numa valeta, entre Lagoa e Carvoeiro, foi resgatado pelos bombeiros lagoenses.



O animal apresentava pequenos ferimentos. Como o dono não estava no local, o caso foi comunicado à GNR.



Pormenores

Cegonha bebé

Dia 12 de junho, os BVSBM salvaram uma cegonha bebé que estava em cima de um telhado, na zona antiga da vila.



Cão salvo

A 5 de abril, os bombeiros de Messines salvaram um cão no sítio das Barradas, de um tanque com 6 m de profundidade.



Raposa

Dia 18 de abril, os BVSBM retiraram uma raposa, já sem vida, de um poço com água na Portela de Messines.