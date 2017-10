Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam idosa de fogo no Porto

Oito turistas ficaram sem casa para dormir. 70 pessoas retiradas.

Por Patrícia Lima Leitão | 09:54

"Os bombeiros salvaram-me a vida, sem eles eu morria no fogo". Fernanda Nunes, de 76 anos, recorda o incêndio que deflagrou na cozinha de um dos apartamentos do prédio onde mora, ontem de madrugada, no Porto.



O imóvel estava alugado a turistas através de uma plataforma online. 70 pessoas tiveram de ser retiradas do edifício. "Acordei com cinco bombeiros a apontarem-me uma luz. Pensavam que já estava morta, mas afinal estava a dormir", contou Fernandes Nunes.



Com recurso a uma escada, os bombeiros entraram no quarto da idosa por uma janela.



O apartamento onde deflagrou o fogo estava alugado a oito turistas estrangeiros. "Chegámos a casa às 06h00, e a essa hora já não arranjámos onde dormir", disse a turista espanhola Sara Barcia.