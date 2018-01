Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros salvam pai e filho em poço

Menino de 7 anos caiu à água de uma altura de 25 metros e pai desceu para o socorrer.

Por José Carlos Eusébio | 01:30

Uma criança de 7 anos caiu para dentro de um poço, com cerca de 25 metros de profundidade, ontem à tarde, junto à aldeia da Figueira, em Portimão. O pai do menino apercebeu-se da queda e desceu por um cabo para salvar o filho, tendo conseguido mantê-lo à tona de água.



Os Bombeiros de Portimão foram rápidos a chegar e resgataram ambas as vítimas. A criança sofreu ferimentos ligeiros e o adulto, de 43 anos, ficou em hipotermia.



"É impressionante. Apesar de uma queda desta altura, a criança, à primeira vista, apenas apresentava escoriações no lábio e foi considerado ferido leve", referiu ao CM Filipe Pinto, adjunto de comando dos Bombeiros de Portimão, que coordenou a operação.

"Recebemos o alerta pelas 15h45 e às 15h57 já estávamos no local.



A criança foi resgatada em nove minutos e o pai em 15", explica Filipe Pinto, adiantando que os veículos da corporação "estão equipados com meios para efetuar técnicas de resgate em grande ângulo".



Inicialmente, os bombeiros lançaram um dispositivo de salvamento aquático que permite manter as vítimas à tona de água e depois um operacional desceu por cordas para resgatar pai e filho.



As vítimas foram assistidas por uma equipa médica do INEM e transportados para o hospital de Portimão. Foi ainda prestado apoio psicológico a familiares da criança, um dos quais foi também hospitalizado.



Foram mobilizados 12 bombeiros, seis elementos do INEM e quatro militares da GNR.