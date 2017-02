Bombeiros salvaram 54 animais

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Só no último ano, os Bombeiros Voluntários de Albufeira salvaram 45 animais. Este ano, já foram resgatados nove, entre eles dois cães de raça dálmata e um cão de pequeno porte já debilitado, em arribas do concelho. Na lista de animais salvos há cães, gatos, gaivotas, cabras e cobras.A atenção dada aos animais está a crescer e isso faz com que existam cada vez mais solicitações da população para salvamentos. "Há cada vez mais sensibilização e isso faz com que as pessoas solicitem mais vezes a nossa intervenção para salvar animais em perigo", explicou aoFrancisco Abreu, adjunto do comando dos Bombeiros de Albufeira.A corporação teve de investir para que os operacionais se atualizassem na área do socorro a animais, "tanto a nível de conhecimentos como de equipamentos para socorro".