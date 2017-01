Bombeiros tentam recuperar corpo a boiar ao largo do Porto Santo

O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 17h00 horas.



Uma fonte da Capitania do Porto do Funchal referiu, por seu lado, não haver ainda informações sobre a ocorrência e acrescentou que a autoridade marítima "irá emitir um comunicado sobre o sucedido".O alerta foi dado aos bombeiros por volta das 17h00 horas.O Porto Santo, é a segunda ilha habitada do arquipélago da Madeira e dista cerca de 51,6 milhas ou 83,5 quilómetros da Madeira.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo (BVPS) mantêm em curso uma operação para recuperar um corpo avistado a boiar ao largo da ilha do Porto Santo, confirmou uma fonte desta força da proteção civil."Confirmo, mas os colegas estão no local, não sabemos nada ainda", disse uma fonte dos BVPS.O corpo foi avistado no Pedregal, na zona do calhau das Lanchas, atrás do porto de abrigo.