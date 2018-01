Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros vão desfilar em Carnaval solidário

Voluntários da corporação local vão ser reis do corso carnavalesco no feriado de dia 13.

09:22

O principal carro alegórico do cortejo de Carnaval de Arcos de Valdevez vai apresentar um bombeiro e uma bombeira da corporação local. É que, este ano, o corso, a 13 de fevereiro, tem cariz solidário.



"No divertimento e na folia, podemos contribuir para uma importante causa social, olhando para aqueles que nos ajudam todos os dias sem receberem nada em troca, como é o caso dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez", afirmou o presidente da câmara, João Manuel Esteves.



O organizador da festa, Rui Aguiar, presidente da Associação Festas Folia, indica que o desfile terá pelo menos cinco mil figurantes, pelo que "os bombeiros deverão angariar uma verba muito próxima dos cinco mil euros".



Já o presidente da associação humanitária, Germano Amorim, é mais ambicioso e perspetiva a presença de mais de dez mil pessoas.



"O presidente da câmara foi modesto na apresentação do Carnaval. Além de ser o maior da região, é um dos maiores do País e terá, por isso, mais de dez mil participantes. É que as pessoas não têm de fazer nada de especial, além de participar", assegurou Germano Amorim.



Inspirados pela mensagem de Natal do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que pediu para este ano a reinvenção do País, os habitantes de Arcos de Valdevez pretendem reinventar também o Carnaval.



Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a vila de Arcos de Valdevez vai viver um ambiente de folia, tendo como ponto alto o desfile de dia 13, terça-feira de Carnaval, que contará com sete carros alegóricos e mobilizará mais de vinte associações daquele concelho.