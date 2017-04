Bombeiros Voluntários vão ter um quartel novo

A Câmara de Braga já cedeu um terreno para a construção de um novo quartel, mas o local foi considerado inapropriado por ser "muito sinuoso". A Associação pretende que o novo quartel seja edificado na Quinta dos Peões, uma área de mais de quatro hectares que pertence ao Ministério da Agricultura e onde está prevista a instalação do comando distrital da PSP.



O secretário de Estado deixou um recado aos técnicos, quando disse que "as equipas técnicas que libertam os milhões dos fundos europeus têm de perceber que quem manda é quem governa".A Câmara de Braga já cedeu um terreno para a construção de um novo quartel, mas o local foi considerado inapropriado por ser "muito sinuoso". A Associação pretende que o novo quartel seja edificado na Quinta dos Peões, uma área de mais de quatro hectares que pertence ao Ministério da Agricultura e onde está prevista a instalação do comando distrital da PSP.

O secretário de Estado da Administração Interna pediu, na terça-feira, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga um "prazo de 24 horas" para resolver o problema da falta de condições do atual quartel daquela corporação.O comandante da corporação António Cerqueira comunicou ao governante que a equipa de gestão do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficácia no Uso de Recursos (POSEUR) inviabilizou uma candidatura para a construção de um novo quartel, o que levou a associação a avançar com uma candidatura para a realização de obras no atual edifício.Esta situação desagradou profundamente a Jorge Gomes, que deixou a promessa de resolver rapidamente o assunto. "Não entendo a razão porque a equipa de gestão do POSEUR não aceitou a candidatura para a construção de um novo quartel, quando têm sido financiados inúmeros quartéis por esse País fora e também não entendo porque aceita que se gaste mais de meio milhão de euros numa obra que não resolverá coisa nenhuma", afirmou.