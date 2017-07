Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombista compra telefones na prisão

Telemóveis para terrorista basco dentro de ecrãs LCD.

10:39

No último mês, um recluso da cadeia de Vale de Judeus foi apanhado duas vezes à entrada daquele estabelecimento prisional, quando regressava de saídas precárias, na posse de caixas contendo ecrãs de televisão LCD. Os guardas prisionais abriram os aparelhos, descobrindo lá dentro telemóveis e acessórios.



Em ambos os casos, o recluso que, segundo fonte dos Serviços Prisionais está já a braços com um processo disciplinar, foi filmado pelo sistema interno de videovigilância do estabelecimento prisional a dirigir-se a um companheiro de reclusão: o terrorista basco Andoni Zengotitabengoa, transferido da cadeia de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, para Vale de Judeus há cerca de oito meses.



Ao que o CM apurou, os Serviços Prisionais estarão já a investigar se seria o basco, que está a cumprir 12 anos de prisão por crimes como associação terrorista ou posse de explosivos para a prática terrorista, o recetor dos telemóveis intercetados e se terá comprado os mesmos.



Para já, o espanhol não está a ser responsabilizado pela tentativa de introdução dos telemóveis em meio prisional.



A última apreensão ocorreu na sexta-feira e permitiu recuperar seis telemóveis e carregadores, cabos USB e cartões de operador, todos escondidos dentro dos ecrãs de LCD.



O recluso apanhado, que entretanto já terá perdido o direito às precárias, afirmou que o televisor seria para usar na cela. Recorde- -se que o uso de telemóveis é proibido nas cadeias, segundo o regulamento geral de prisões.