Bosingwa paga 175 mil euros por acidente em 2005

BMW do antigo futebolista do FC Porto despistou-se na A4, Valongo. Acusou 0,63 g/l.

Por Manuel Jorge Bento | 01:30

O despiste do BMW X5 de José Bosingwa, na A4, em Valongo, aconteceu a 16 de maio de 2005, mas só este ano é que o jogador, a seguradora e o ex-atleta Sandro Luís - que foi projetado da viatura e perdeu um terço da perna esquerda - chegaram a acordo na Justiça. O condutor, ex-internacional e então jogador do FC Porto, pagou 100 mil euros à vítima e 75 mil euros à Fidelidade.



Bosingwa conduzia a 140 km/h, com 0,63 g/l de alcoolemia. Sandro ia sem cinto de segurança. Na curva de Susão, sentido Amarante-Porto, o veículo entrou em despiste, às 00h15, capotou, caiu a uma rua por baixo da autoestrada e incendiou-se. Sandro foi encontrado a 10 metros da viatura. Esteve internado durante duas semanas, após ser amputado, e teve de colocar uma prótese.



O processo chegou ao Tribunal de Valongo em 2008. A decisão inicial, em junho de 2013, considera procedente o pedido de indemnização a Bosingwa, mas houve recurso ao Supremo que manteve o acórdão inicial. Discutiu-se, depois, o valor a atribuir a Sandro, que chegou a pedir 1,53 milhões de euros, considerando a perda de capacidade aquisitiva futura - era jogador de futebol -, os gastos com próteses e os danos patrimoniais. Admitia 25% de culpa por não ter colocado o cinto de segurança. Bosingwa aceitava pagar 121 500 euros. As partes só chegaram a acordo quase 12 anos após o acidente, a 29 de março deste ano.



A carreira de Sandro Luís terminou após o acidente. Começara na formação do CAC, em Lisboa, passou pelo Belenenses e Boavista, ainda nos juvenis e juniores. Ingressou no Ermesinde em 2003/04 e estava, à data, no Minhocas (Açores), da 3ª Divisão. A vítima recebeu da companhia seguradora um valor mensal de 500 euros, desde um procedimento cautelar interposto na Justiça.



Iam cinco no carro

Na mesma viatura, seguiam Edu (Vilanovense), Nélson Ramos (Boavista) e Jaime Linhares (Ovarense), que sofreram ferimentos considerados ligeiros.



Ficou ferido

José Bosingwa sofreu um corte na cabeça e foi suturado com vários pontos no Hospital S. João, no Porto, depois de ter sido assistido pelos bombeiros.



Atualmente sem clube

Com 34 anos, José Bosingwa jogou no Boavista, FC Porto, Chelsea, Queens Park Rangers e Trabzonspor. Está atualmente sem clube onde jogar.