Boticas lança megaoperação de sensibilização para limpeza de terrenos

Município alerta para a falta de meios humanos e financeiros para cumprir o imposto pela lei.

11:37

A Câmara de Boticas lançou esta segunda-feira uma megaoperação de sensibilização para a limpeza dos terrenos e prevenção de fogos ao mesmo tempo que alertou para a falta de meios humanos e financeiros para cumprir o imposto pela lei.



Todo o município de Boticas, no distrito de Vila Real, foi classificado como "primeira prioridade" em termos de risco de incêndio e para fazer a limpeza necessária o presidente da autarquia, o social-democrata Fernando Queiroga, disse que serão necessários cerca de 1,6 milhões de euros.



"Não há recursos nem humanos nem financeiros para fazer tanto serviço", afirmou o autarca aos jornalistas.



Da praça do município partiram, na manhã de segunda-feira, dezenas de operacionais, entre militares da GNR, bombeiros, sapadores florestais e técnicos da autarquia, uma vasta equipa que, durante três dias, vai percorrer todas as localidades do concelho.



Ao mesmo tempo, na câmara estava a começar uma reunião do conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) subordinada ao tema "a limpeza das florestas".



"Não há meios, não há dinheiro e também nem há empresas que façam tanto trabalho (...) Depois, como há muita oferta os preços triplicaram, o que vai acarretar mais dificuldades para as autarquias e só com os meios que temos não é possível", salientou Fernando Queiroga.



Segundo "contas feitas por alto", Boticas necessitará "de 1,6 milhões de euros" para fazer toda a limpeza das aéreas prioritárias. "A câmara de Boticas apesar de ter saúde financeira não tem esta disponibilidade, nem tem meios humanos suficientes", sustentou.



De acordo com Fernando Queiroga, outros municípios apontam uma disponibilidade financeira desde sete a 11 milhões de euros para cumpriram esta limpeza.



Manuel Machado, presidente da ANMP, referiu que é "preciso mobilizar meios e para isso é preciso haver dinheiro" e adiantou que o financiamento pode ser disponibilizado pelo fundo florestal ou fundos comunitários.



"E temos que decidir isso muito rapidamente. Os prazos estão aceleradamente a chegar ao fim. São muitos milhões de euros que estão em causa e, portanto, é necessário fazer o trabalho mas é também necessário que o trabalho seja pago", salientou.



A megaoperação lançada segunda-feira por Boticas começou na aldeia de Sobradelo, na freguesia de Pinho, um área com muito pinheiro bravo de regeneração natural e, por isso, considerada prioritária.



"Temos que fazer este nosso papel de sensibilização, de pedagogia e informação para com as populações. Há informação e contrainformação. Há gente que está a fazer corte cego até de árvores de fruto", afirmou Fernando Queiroga.



O trabalho no terreno tem de ser feito até 15 de março, depois disso a GNR começa a passar contraordenação e as câmaras terão que se substituir aos proprietários, para quem remeterão a "fatura das despesas".



Os operacionais estão preparados para as "situações complexas" que irão surgir, como "terras que não têm dono ou que não se sabe quem são os herdeiros".



"Vamos agora sensibilizar todas as pessoas das povoações do concelho, para que não haja má informação e para que seja feito o trabalho necessário e imprescindível. Não vai ser fácil", sublinhou Fernando Queiroga.



A ANMP promete levar duas questões à reunião de terça-feira do conselho de concertação territorial, designadamente a intervenção na prevenção dos fogos florestais e segurança das comunidades e a descentralização.



Na quarta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, reunirá com os autarcas do Norte, em Vila Real, para falar sobre a limpeza das florestas.