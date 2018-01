Boxers Cristiano Ronaldo falsificados apreendidos em fiscalização

PSP do Entroncamento ‘apanhou’ mais de 500 peças contrafeitas.

Mais de 500 pares de boxers com a marca CR7 estão entre os produtos contrafeitos que a PSP do Entroncamento apreendeu, durante uma fiscalização aos produtos à venda no mercado semanal da cidade.

Os artigos apreendidos serão ainda alvo de uma peritagem, mas é fácil duvidar da sua autenticidade. Um olhar atento às etiquetas, por exemplo, não deixa margem para dúvidas.

Os artigos apreendidos estavam à venda na banca de uma mulher de 50 anos, que foi constituída arguida e responde pelo crime de contrafação.